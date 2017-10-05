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    Происшествия

    В Днепре женщина заперлась в квартире с маленькими детьми и открыла газ

    (обновлено: )5401
    Как сообщили правоохранительные органы, в помещении были включены конфорки, печь и находились двое детей: девочке около 1,5 годика и мальчику около 2,5 лет.
    Пьяная женщина заперлась в квартире с маленькими детьми и открыла газ
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В городе Днепр нетрезвая женщина, находясь с квартире двумя маленькими детьми, открыла газ. Об этом сообщает сайт "Информатор".

    "Поступил вызов о том, что женщину не пускают в ее дом. В квартире закрылась ее внучка с двумя малолетними детьми, и был слышен запах газа", — сообщил командир 8-й роты 2-го батальона Алексей Майстренко.

    Полицейские немедленно приехали на место и открыли дверь в квартиру. В помещении были включены конфорки, печь и находились двое детей: девочке около 1,5 годика и мальчику около 2,5 лет.

    Правоохранители открыли окна, чтобы проветрить квартиру и вызвали скорую помощь. Сама женщина пребывала в алкогольном опьянении.

    По словам соседей, ее муж находится под следствием. Во время его отсутствия она часто выпивает.

    Задержанную доставили в отделение полиции Самарского района для проведения дальнейших следственных действий.

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