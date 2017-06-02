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    Во Львове мать пыталась продать ребенка через соцсети

    (обновлено: )6910
    Правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов. В расписке "продавцу" она указала, что никаких претензий не имеет, со всеми условиями сделки согласна.
    Национальная полиция Украины/Youtube

    Открыто уголовное производство. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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    Накануне отмечался Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году.

    Согласно исследованию ЮНИСЕФ, Украина лидирует по уровню детской смертности среди стран ЕС: в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, Румынии — 56, а в Германии — 42.

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