Во Львове мать пыталась продать ребенка через соцсети

Открыто уголовное производство. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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Накануне отмечался Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, Украина лидирует по уровню детской смертности среди стран ЕС: в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, Румынии — 56, а в Германии — 42.