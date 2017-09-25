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    Под Херсоном мать с ребёнком унесло в море на матрасе - СМИ

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    По информации СМИ, 28-летняя мама с пятилетним мальчиком плавали на надувном матрасе и их унесло в открытое море, где они находились около двух часов.
    Матрас. Архивное фото
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 25 сен — РИа Новости Украина. В курортном селе Счастливцево Херсонской области спасли 28-летнюю отдыхающую из Лисичанска и её ребёнка.

    Об этом сообщили Таймеру местные медики.

    Молодая мама с пятилетним мальчиком плавали на надувном матрасе и их унесло в открытое море, где они находились около двух часов, пока их не спасли.

    Оба были госпитализированы в больницу с переохлаждением.

    Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.


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