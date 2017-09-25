Под Херсоном мать с ребёнком унесло в море на матрасе - СМИ

КИЕВ, 25 сен — РИа Новости Украина. В курортном селе Счастливцево Херсонской области спасли 28-летнюю отдыхающую из Лисичанска и её ребёнка.

Об этом сообщили Таймеру местные медики.

Молодая мама с пятилетним мальчиком плавали на надувном матрасе и их унесло в открытое море, где они находились около двух часов, пока их не спасли.

Оба были госпитализированы в больницу с переохлаждением.

Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.



