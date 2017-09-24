Во Львове загруженный мусоровоз задавил мать с дочерью

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Во Львове мусоровоз переехал двух женщин, которые от полученных травм погибли на месте, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается, наезд произошел в воскресенье, около 13.00, в Сиховском районе города.

"На ул. Полуботко, 11 под колесами мусоровоза погибли два человека: 51-летняя и 78-летняя женщины. По словам очевидцев, они перебегали дорогу не на пешеходном переходе и попали под передние колеса мусоровоза, который ехал уже загруженный", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители ГСЧС. Улица Полуботко пока перекрыта для движения транспорта. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным отдела коммуникации Нацполиции области, погибшими оказались мать и дочь. Водитель мусоровоза утверждает, что не заметил женщин, когда те попали под передние колеса.

Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes.