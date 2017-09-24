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    Во Львове загруженный мусоровоз задавил мать с дочерью

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (364)

    (обновлено: )69
    По данным отдела коммуникации Нацполиции области, погибшими оказались мать и дочь. Водитель мусоровоза утверждает, что не заметил женщин, когда те попали под передние колеса.
    Во Львове загруженный мусоровоз задавил мать с дочерью
    zaxid.net

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Во Львове мусоровоз переехал двух женщин, которые от полученных травм погибли на месте, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

    Как отмечается, наезд произошел в воскресенье, около 13.00, в Сиховском районе города.

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    "На ул. Полуботко, 11 под колесами мусоровоза погибли два человека: 51-летняя и 78-летняя женщины. По словам очевидцев, они перебегали дорогу не на пешеходном переходе и попали под передние колеса мусоровоза, который ехал уже загруженный", — говорится в сообщении.

    Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители ГСЧС. Улица Полуботко пока перекрыта для движения транспорта. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    По данным отдела коммуникации Нацполиции области, погибшими оказались мать и дочь. Водитель мусоровоза утверждает, что не заметил женщин, когда те попали под передние колеса.

    Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes.

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