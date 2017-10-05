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    "Всех зарежем". Агрессивные парни разгромили бар в центре Ужгорода

    (обновлено: )55705
    Установлено, что молодые люди 1992 года рождения устроили погром в одном из заведений Ужгорода. На них указали работники соседнего заведения, которые и вызвали полицию. После допроса их отпустили. Причина конфликта устанавливается.
    Погром в ужгородском баре, 5 октября 2017
    mukachevo.net

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Агрессивно настроенные молодые люди в ночь на четверг разгромили бар в центре Ужгорода, три человека задержаны, сообщает местное издание Мukachevo.net

    Спикер Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева сообщила, что три человека во время пребывания в кафе на улице Корзо 4 "применили насилие, совершали хулиганские действия и повредили имущество учреждения".

    mukachevo.net
    Погром в ужгородском баре, 5 октября 2017

    Установлено, что задержанные 1992 года рождения, на них указали работники соседнего заведения, которые и вызвали полицию. После допроса их отпустили. Причина конфликта устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    При этом очевидцы произошедшего сообщили, что задержанные являются представителями организации "Карпатская Сечь", а непосредственным участником конфликта был ее лидер Тарас Деяк. На видео они выкрикивают угрозы: "Мы вас всех зарежем" (кадры доступны по ссылке, они содержат нецензурную лексику).

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    В конце сентября в одном из столичных кафе на Почтовой площади произошел конфликт между посетителями и персоналом заведения, который перерос в драку. В результате один человек получил ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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