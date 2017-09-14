За разбой: задержание иностранцев с оружием и $36 тыс под Херсоном

В одном из домов в поселке Чернобаевка Херсонской области задержаны восемь граждан иностранных государств, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова "АК-74У", снайперскую винтовку, винтовку иностранного производства "ТИККА", три пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства, полученные преступным путем, в сумме более 36 000 долларов США.

Также у задержанных нашли личные документы, подлинность которых вызывает сомнение.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что в Запорожской области солдат-контрактник торговал оружием.