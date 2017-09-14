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    Фотоленты

    За разбой: задержание иностранцев с оружием и $36 тыс под Херсоном

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (87)

    (обновлено: )18220
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном.
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    hr.npu.gov.ua

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    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном.

    В одном из домов в поселке Чернобаевка Херсонской области задержаны восемь граждан иностранных государств, подозреваемых в совершении разбойного нападения. 

    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Скриншот с сайта Facebook
    Почем гранатомет? А гранатка? Скандалы с торговлей оружием в Украине

    Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова "АК-74У", снайперскую винтовку, винтовку иностранного производства "ТИККА", три пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства, полученные преступным путем, в сумме более 36 000 долларов США.

    Также у задержанных нашли личные документы, подлинность которых вызывает сомнение.

    Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области солдат-контрактник торговал оружием.

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