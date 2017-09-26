В центре Киева в кафе произошла резня

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В одном из кафе Киева на Почтовой площади произошел конфликт между посетителями и персоналом заведения, сообщает полиция столицы.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о задержании в заведении отдыха на Почтовой площади мужчину, который нанес ножевое ранение работнику. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что задержанный вместе с товарищем и подругами отдыхали в кафе. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку с работниками заведения. В результате один из мужчин ударил ножом сотрудника кафе. Пострадавший находится в больнице. Правонарушитель задержан", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте поножовщины в кафе на Подоле

kyiv.npu.gov.ua Подозреваемый в поножовщине

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиция открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.

Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.