наверх
26.09.201716:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева в кафе произошла резня

    (обновлено: )41701
    Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из оппонентов получил ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
    На месте поножовщины в кафе на Подоле
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В одном из кафе Киева на Почтовой площади произошел конфликт между посетителями и персоналом заведения, сообщает полиция столицы.

    "В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о задержании в заведении отдыха на Почтовой площади мужчину, который нанес ножевое ранение работнику. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что задержанный вместе с товарищем и подругами отдыхали в кафе. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку с работниками заведения. В результате один из мужчин ударил ножом сотрудника кафе. Пострадавший находится в больнице. Правонарушитель задержан", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте поножовщины в кафе на Подоле
    kyiv.npu.gov.ua
    Подозреваемый в поножовщине

    По данному факту следственным отделом Подольского управления полиция открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.

    Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закон Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    Берлин - здание Рейхстага, в котором находится парламент Германии
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Курт Волкер на YES
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?