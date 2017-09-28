В Киеве средь бела дня фура переехала женщину

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Зодчих грузовой автомобиль марки MAN насмерть переехал женщину. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

По предварительным данным, 58-летняя женщина, которая переходила проезжую часть, попала в так называемую "мертвую зону" грузовика спереди автомобиля. Водитель не увидел пешехода и продолжил движение, в результате чего переехал женщину.

На место аварии прибыла скорая медицинская помощь, врачи которой только констатировали смерть женщины.

Сейчас следователи устанавливают, переходила ли погибшая дорогу на пешеходном переходе и на какой именно сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.