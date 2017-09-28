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    Происшествия

    В Киеве средь бела дня фура переехала женщину

    (обновлено: )7801
    Как отмечается, женщина, которая переходила проезжую часть, попала в так называемую "мертвую зону" грузовика спереди автомобиля. Водитель не увидел пешехода и продолжил движение.
    ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Зодчих грузовой автомобиль марки MAN насмерть переехал женщину. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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    Facebook dtp.kiev.ua
    Ужасное ДТП под Киевом. Водителю оторвало голову (18+)

    По предварительным данным, 58-летняя женщина, которая переходила проезжую часть, попала в так называемую "мертвую зону" грузовика спереди автомобиля. Водитель не увидел пешехода и продолжил движение, в результате чего переехал женщину.

    На место аварии прибыла скорая медицинская помощь, врачи которой только констатировали смерть женщины.

    Сейчас следователи устанавливают, переходила ли погибшая дорогу на пешеходном переходе и на какой именно сигнал светофора.

    Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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