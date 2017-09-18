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    Ужасное ДТП под Киевом. Водителю оторвало голову (18+)

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    По информации СМИ, в ДТП водителю легкового авто оторвало голову. На спидометре стрелка застыла на отметке более 150 км/ч. Части авто разлетелись в радиусе 50 метров.
    Ужасное ДТП под Киевом. Водителю оторвало голову
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Под Киевом на окружной Борисполя случилось смертельное ДТП с участием Scoda Fabia и бензовоза DAF. Части легкового автомобиля разлетелись в радиусе 50 метров, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    Facebook dtp.kiev.ua
    Ужасное ДТП под Киевом. Водителю оторвало голову

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    "Водителю оторвало голову… На спидометре стрелка застыла на отметке более 150 км/ч. Части авто разлетелись в радиусе 50 метров", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что чудом не загорелся разорванный бензобак тягача, а дорога была перекрыта четыре часа.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

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