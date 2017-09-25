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    Жуткое ДТП на Закарпатье. Погибла молодая женщина

    (обновлено: )146
    По информации полиции, 55-летний водитель автомобиля Opel Vectra "не вписался" в поворот и съехал с дороги. Машину, которая двигалась на скорости, опрокинуло.
    На месте ДТП в Закарпатье
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В селе Иза Хустского района Закарпатской области водитель Opel Vectra не справился с управлением и съехал с дороги. На месте аварии погибла 22-летняя девушка-пассажир, сообщает Национальная полиция области.

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    "Водителя и еще одного пассажира авто с многочисленными травмами доставили в районную больницу.

    "55-летний водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь в направлении села Нанково Хустского района "не вписался" в поворот и съехал с дороги. Машину, которая двигалась на скорости, опрокинуло. В результате ДТП, девушка 1995 года рождения, жительница села Нанково погибла на месте ДТП. Другого 35-летнего пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в районную больницу. Водитель, житель села Иза, так же находился в состоянии алкогольного опьянения и с многочисленными травмами доставлен в медучреждение", — сообщает подробности полиция.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Кприминального кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

    Автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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