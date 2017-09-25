КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 25 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO", — говорится в сообщении.

От жесткого удара автомобиль Chevrolet несколько раз перевернулся, а затем остановился на крыше. В результате ДТП погиб один человек.

"Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", — отмечается в сообщении.

Facebook Киев Оперативный Масштабное ДТП в Киеве: сгорели два авто, есть жертвы

В свою очередь, BMW остановился в 300-400 метрах от места аварии и загорелся. Водитель сбежал с места происшествия, но уже объявлен в розыск. Также на месте работает бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.

Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.