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    Масштабное ДТП в Киеве: сгорели два авто, есть жертвы

    (обновлено: )37
    По информации очевидцев, автомобиль BMW на огромной скорости влетел в Chevrolet, который несколько раз перевернулся, а затем остановился на крыше. В результате ДТП погиб один человек.
    Масштабное ДТП в Киеве: сгорели два авто, есть жертвы
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 25 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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    "По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO", — говорится в сообщении.

    От жесткого удара автомобиль Chevrolet несколько раз перевернулся, а затем остановился на крыше. В результате ДТП погиб один человек.

    "Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", — отмечается в сообщении.

    Facebook Киев Оперативный
    Масштабное ДТП в Киеве: сгорели два авто, есть жертвы

    В свою очередь, BMW остановился в 300-400 метрах от места аварии и загорелся. Водитель сбежал с места происшествия, но уже объявлен в розыск. Также на месте работает бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.

    Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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