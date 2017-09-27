Пожару на складах под Винницей предшествовал взрыв – Минобороны

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Перед началом пожара на складах боеприпасов под Винницей прогремел взрыв, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на начальника вооружения ВСУ Николая Шевцова.

"Вчера, в 22.00 на арсенале возник пожар. По словам охранников, произошел взрыв, в результате чего начался пожар", — цитирует пресс-служба Шевцова.

Он также опроверг информацию о том, что арсенал был перегружен.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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