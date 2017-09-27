наверх
27.09.201714:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Шкиряк обнаружил "российский след" в пожаре под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (45)

    (обновлено: )388011
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что во взрывах на складах боеприпасов под Винницей прослеживается российский след.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией".

    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Взрывы в Калиновке: люди сидят в подвалах - спецкор

    "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. Это мое личное мнение", — сказал Шкиряк в среду в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожаров в Калиновке
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?