Разрушительные последствия взрывов боеприпасов под Винницей

Военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия" в связи с пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в среду.

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Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

"Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 Уголовного кодекса ("диверсия")", — сообщила Гитлянская.

По ее словам, в состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБ Украины.