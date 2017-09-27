Глава ОГА: информацией о взрывах в Виннице разжигают панику

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Виннице работает "горячая линия" штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Владимир Гройсман заверил, что все службы будут работать столько, сколько нужно, чтобы максимально быстро решить эту чрезвычайную ситуацию.

Что происходит в Калиновке, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Винницкой ОГА Валерий Коровий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Facebook Eugene Stepanenko Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Вид из Винницы

Що зараз відбувається в самій Калинівці?

– Вибухи продовжуються. Але інтенсивність їхня впала принаймні в чотири рази порівняно з тим, що ми спостерігали протягом всієї ночі. Буквально на даний момент розпочата активна фаза пожежної локалізації таких джерел загоряння.

Задіяна військова техніка – чотири танки, які зараз почали входити на територію і подавляти ті такі вкраплення, які йдуть пов'язано з вибухами боєприпасів.

Скільки людей евакуйовано з населених пунктів, які знаходяться поблизу з епіцентром цієї пожежі? Чи є де розміщувати евакуйованих людей?

– Буквально за лічені години було евакуйовано 22 тисячі мешканців. Це з трьох суміжних районів, в тому числі велику частину міста Калинівки. Розгорнуто дев'ять безпосередньо пунктів, де розміщені люди. Буквально щойно нараду проводив, розпочали харчування дітей. Тобто діточок доглядаємо.

На сьогодні буквально на дану хвилину хочу однозначно підтвердити, тому що ми моніторимо деякі соціальні мережі і деяких наших політиків, які тут не були, а вже щось коментують. Хочу офіційно заявити, що буквально тільки дві людини травмовано.

Більше того, евакуація дала можливість провести комплекс робіт, пов'язаний з заміщенням на даній території підрозділів Нацгвардії. В Калинівці розміщений спецпідрозділ "Ягуар". Нами не встановлено ні одного випадку мародерства, як такого.

В якому радіусі евакуація вже відбулася? І чи буде вона далі продовжуватися? Чи буде цей радіус розширюватися?

– Повністю проведена евакуація в радіусі п'яти кілометрів. Далі почала продовжуватися в радіусі десяти кілометрів. На сьогоднішній день, на дану хвилину ми бачимо затухання безпосередньо вибухів.

Я вже говорив чотири рази, тому буде залежати відносно того, як буде ситуація розвиватися в подальшому. І хотілось б вірити в оптимістичний прогноз, але це життя, так що будемо дивитися, в якому напрямку буде ситуація далі розвиватися.

Місцеві повідомляють, що нібито два снаряди впали у Вінниці в парку Горького та в мікрорайоні Тяжілов. Можете підтвердити цю інформацію?

– Це повна дезінформація. Більше того, ми зараз залучаємо і СБУ на предмет того, щоб прослідкувати, звідки ця інформація іде, і яка спрямована на те, щоб посіяти паніку в місцевого населення. Офіційно вам заявляю, що ніякі снаряди в сторону Вінниці не долітали і на сьогоднішній день не долітають.

Повідомляється також, що в 10-15 кілометрах є вузлова сортувальна залізнична станція, там – нафтобаза, яка нібито теж горить.

– Ні, це не відповідає дійсності. Це знову ж таки приклад того, що дехто просто прагне штучно нагнітати ситуацію. Ситуація непроста. Ситуація для Вінниці, для мирного міста вперше в такому плані.

Але хотілось б зазначити, що на надзвичайно високому рівні спрацювали система цивільного захисту, і це дало нам можливість уникнути і жертв, і безпосередньо тих руйнувань, які могли бути в результаті такого явища.

Була інформація про те, що в самій Калинівці школа №3, стара школа та дитячий фактично зруйновані.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Був розліт окремих снарядів.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.