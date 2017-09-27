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    Пожар и взрывы на складах под Винницей. Утренняя съемка

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (38)

    (обновлено: )32711
    Четыре школы Винницы не работают из-за пожара на складах боеприпасов, в них временно разместят людей, которых эвакуировали из зоны ЧП, сообщается на сайте Винницкого городского совета.
    Канал Юрий Милафетнов на youtube

    Решение о закрытии школ было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду.

    "Часть населения города Калиновка и близлежащих сел эвакуированы в другие населенные пункты Калиновского района и в город Винница. В Виннице эвакуированных людей разместили в школах номер 5, 6, 29 и 31. В связи с этим в данных заведениях возникла необходимость временно прекратить обучение. Другие учебные заведения и детские сады будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Разрушительные последствия взрывов боеприпасов под Винницей

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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