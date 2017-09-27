Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию пожара под Винницей

"Мы выделим на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации из резервного фонда 100 миллионов гривен, а дальше будем смотреть на реальные потребности людей, чтобы никого не оставить один на один с этой бедой", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду, трансляцию которого ведет сайт правительства.
Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".
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