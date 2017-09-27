Генштаб сообщил о масштабах разрушения складов боеприпасов под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Большая часть арсенала оружия не пострадала в результате пожара на складах Минобороны в Винницкой области, сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

"Только что с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", — цитирует Селезнева агентство.

По его словам, около 100 военнослужащих срочной службы были эвакуированы с места происшествия в более безопасные места.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что пожар затронул боеприпасы, которые хранились на открытых площадках, а снаряды, находившиеся в закрытых помещениях, не пострадали.