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    Генштаб сообщил о масштабах разрушения складов боеприпасов под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (45)

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    По словам начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Большая часть арсенала оружия не пострадала в результате пожара на складах Минобороны в Винницкой области, сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.

    Утренние взрывы в Калиновке
    Канал Юрий Милафетнов на youtube
    Пожар и взрывы на складах под Винницей. Утренняя съемка

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

    "Только что с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", — цитирует Селезнева агентство.

    По его словам, около 100 военнослужащих срочной службы были эвакуированы с места происшествия в более безопасные места.

    Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что пожар затронул боеприпасы, которые хранились на открытых площадках, а снаряды, находившиеся в закрытых помещениях, не пострадали.

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