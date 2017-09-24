Ситуация в зоне АТО: обстрелы продолжаются, погиб военный

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский защитник", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

По данным украинских силовиков, на донецком направлении обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по их позициях в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, зафиксированы обстрелы из миномета калибром 82 миллиметра в районе Каменки.

Сообщается, что на приморском направлении велись обстрелы из гранатометов вблизи Гнутово и Водяного, в районе Широкино огонь велся из крупнокалиберного пулемета.

По информации силовиков, на луганском направлении открывался огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, из крупнокалиберного пулемета — в окрестностях Новотошковского.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.