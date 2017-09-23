Пожар на складе в Донбассе: изъяты 150 боеприпасов

ГСЧС

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Укриана. Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области.

Как сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжаются работы по разминированию.

"Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 150 взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области. В частности, в селе Новоянисоль пиротехники обнаружили и изъяли 8 взрывоопасных предметов и на открытой территории вблизи населенного пункта — 142 боеприпаса", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в селе Новоянисоль работы по разминированию уже завершены. Пиротехнические подразделения ГосЧС продолжают искать взрывоопасные снаряды на открытой местности.

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.