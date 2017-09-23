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    Пожар на складе в Донбассе: изъяты 150 боеприпасов

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    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе (157)

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    Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 150 взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области.
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    ГСЧС

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Укриана. Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области.

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    Как сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжаются работы по разминированию.

    "Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 150 взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области. В частности, в селе Новоянисоль пиротехники обнаружили и изъяли 8 взрывоопасных предметов и на открытой территории вблизи населенного пункта — 142 боеприпаса", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в селе Новоянисоль работы по разминированию уже завершены. Пиротехнические подразделения ГосЧС продолжают искать взрывоопасные снаряды на открытой местности.

    В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.

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