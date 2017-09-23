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    Полиция открыла дело по факту пожара на складе боеприпасов в Донбассе

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    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе (156)

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    Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    donetsk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. По факту пожара на поле вблизи населенного пункта Малоянисоль Никольского района Донецкой области, который вызвал последующее возгорание и детонацию боеприпасов на складе одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, открыто уголовное производство, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции области.

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    УНИАН
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    Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов. 

    "По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области", – говорится в сообщении.

    Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что вокруг населенного пункта ликвидированы шесть очагов возгорания.

    "За последние 10 минут взрывов не зафиксировано. Населенный пункт Новоянисоль Никольского района Донецкой области подключен к электроснабжению, газ отключен, но в системе его хватит до утра. Создан штаб. Ликвидированы шесть очагов возгорания вокруг населенного пунктов", – написал он на своей странице в Facebook.

    donetsk.dsns.gov.ua
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем

    В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле. 

    Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что пожар на складе локализован, и "взрывов уже нет". 

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