Полиция открыла дело по факту пожара на складе боеприпасов в Донбассе

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. По факту пожара на поле вблизи населенного пункта Малоянисоль Никольского района Донецкой области, который вызвал последующее возгорание и детонацию боеприпасов на складе одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, открыто уголовное производство, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции области.

Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

"По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что вокруг населенного пункта ликвидированы шесть очагов возгорания.

"За последние 10 минут взрывов не зафиксировано. Населенный пункт Новоянисоль Никольского района Донецкой области подключен к электроснабжению, газ отключен, но в системе его хватит до утра. Создан штаб. Ликвидированы шесть очагов возгорания вокруг населенного пунктов", – написал он на своей странице в Facebook.

donetsk.dsns.gov.ua Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что пожар на складе локализован, и "взрывов уже нет".