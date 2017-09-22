Пожар на военном складе в Донбассе локализован

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Пожар на военном складе в Донецкой области локализован, взрывов там нет, сообщил в пятницу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "Пятого канала".

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей.

"На нынешний момент огонь фактически погасили, взрывы остановились, взрывов нет, и сейчас танк разминирования там работает. С утра начнем собирать осколки… На теперешний час все локализовано", — сказал губернатор.

По его словам, боеприпасы разлетелись примерно на 300-500 метров, данная воинская часть не задействована в военной операции в Донбассе.

Жебривский исключил версию теракта. "Не террористический акт, это безалаберность", — заявил губернатор.

По его словам, по предварительной информации, в районе ЧП "фермер поджог остатки", после чего огонь раздул ветер. "До больших складов не дошел огонь", — добавил Жебривский.