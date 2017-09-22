В ВСУ заявили о поджоге поля рядом со складом боеприпасов в Донбассе

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в с. Новоянисоль под Мариуполем, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле. Об этом заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг", ссылаясь на данные, полученные от командования воинской части, передает телеканал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов, произошло несколько взрывов. Позже полиция сообщила, что взрывы прекратились.

Как отмечается, что огонь перебросился на склады с боеприпасами после того, как неизвестные совершили поджог расположенного рядом поля.

"По предварительной информации ее командования (воинской части — ред.), неизвестными гражданскими лицами был совершен поджог поля рядом с территорией части. Огонь перебросился на склады. Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации пожара", — говорится в сообщении.

В свою очередь спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил факта поджога поля.

"Этой информации пока у меня нет. Но то, что горело поле, — это достоверная информация. Корреспонденты сообщают, что там вокруг выгоревшей территории", — заявил он.

Глава Донецкой областной военной-гражданской администрации Павел Жебривский также не исключил версии поджога, однако сказал, что могут быть другие версии.