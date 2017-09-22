наверх
22.09.201722:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ВСУ заявили о поджоге поля рядом со складом боеприпасов в Донбассе

    Тема:

    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе (154)

    (обновлено: )26631
    Глава Донецкой областной военной-гражданской администрации Павел Жебривский не исключил версии поджога, однако сказал, что могут быть другие версии.
    Пожар на военном полигоне в Черниговской области. Архивное фото
    Госслужба ЧС Украины

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в с. Новоянисоль под Мариуполем, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле. Об этом заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг", ссылаясь на данные, полученные от командования воинской части, передает телеканал "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов, произошло несколько взрывов. Позже полиция сообщила, что взрывы прекратились.

    Аэросъемка пожара склада боеприпасов в Харьковской области
    канал DRONARIUM Ukraine на youtube
    Аэросъемка пожара склада боеприпасов в Харьковской области

    Как отмечается, что огонь перебросился на склады с боеприпасами после того, как неизвестные совершили поджог расположенного рядом поля.

    "По предварительной информации ее командования (воинской части — ред.), неизвестными гражданскими лицами был совершен поджог поля рядом с территорией части. Огонь перебросился на склады. Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации пожара", — говорится в сообщении.
    В свою очередь спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил факта поджога поля.

    "Этой информации пока у меня нет. Но то, что горело поле, — это достоверная информация. Корреспонденты сообщают, что там вокруг выгоревшей территории", — заявил он.

    Глава Донецкой областной военной-гражданской администрации Павел Жебривский также не исключил версии поджога, однако сказал, что могут быть другие версии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тушение пожара. Архивное фото
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия