На горящем под Мариуполем складе боеприпасов все еще слышны взрывы - СМИ

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем все еще не ликвидирован сообщил военный прокурор АТО Олег Цицак.

Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

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По его словам, на складе продолжаются разрывы боеприпасов, однако угрозы для жителей села нет. В эвакуации местного населения также нет необходимости.

"Пожар еще полностью не локализован, есть отдельные взрывы данных боеприпасов, но разлета боеприпасов нет и не было. Соседнее здание повреждена, но для населения она не используется. Необходимости для эвакуации нет", — заявил Ципак в комментарии телеканалу "112 Украина".

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что пожар на складе локализован, и взрывов уже нет.