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    Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (180)

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    Как отмечается, пожар ликвидирован в 5:47, на данный момент горения нет. Подразделения ГСЧС продолжают дежурить на складе в связи с повышенной пожарной опасностью, где могут быть возгорания сухой травы.
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    donetsk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники экстренных служб по состоянию на утро субботы, 23 сентября, потушили пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем. Об этом в комментарии "112 Украина" заявила спикер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

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    По словам Бахал, несмотря на ликвидацию возгорания уровень пожарной опасности продолжает оставаться высоким. На месте работают экстренные службы и подразделения ВСУ, задействованные в разминировании территории.

    "Пожар ликвидирован в 5:47, на данный момент горения нет. Наши подразделения продолжают дежурить на складе в связи с повышенной пожарной опасностью, где могут быть возгорания сухой травы. Общей эвакуации не было и на данный момент такой необходимости нет. У нас привлечено 10 пиротехнических групп от ВСУ и ГСЧС для проведения разминирования. После этого начнут работать эксперты и будет устанавливаться причина пожара", — заявила она.

    Бахал отметила, что основной версией возникновения пожара пока рассматривается возгорание сухой травы на близлежащем поле.

    Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что пожар на складе локализован, и взрывов уже нет.

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