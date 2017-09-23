Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники экстренных служб по состоянию на утро субботы, 23 сентября, потушили пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем. Об этом в комментарии "112 Украина" заявила спикер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

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По словам Бахал, несмотря на ликвидацию возгорания уровень пожарной опасности продолжает оставаться высоким. На месте работают экстренные службы и подразделения ВСУ, задействованные в разминировании территории.

"Пожар ликвидирован в 5:47, на данный момент горения нет. Наши подразделения продолжают дежурить на складе в связи с повышенной пожарной опасностью, где могут быть возгорания сухой травы. Общей эвакуации не было и на данный момент такой необходимости нет. У нас привлечено 10 пиротехнических групп от ВСУ и ГСЧС для проведения разминирования. После этого начнут работать эксперты и будет устанавливаться причина пожара", — заявила она.

Бахал отметила, что основной версией возникновения пожара пока рассматривается возгорание сухой травы на близлежащем поле.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что пожар на складе локализован, и взрывов уже нет.