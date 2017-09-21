ДТП в Хмельницкой области. Перевернулся Mercedes с коровами

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области на трассе перевернулась фура, перевозившая коров.

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

"На автодороге вблизи города Дунаевцы произошло дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель не пострадал. Но поскольку грузовик перевозил крупный рогатый скот, то некоторые животные травмировались, некоторые погибли", — сообщает полиция.

Нацполиция Хмельницкой области ДТП в Хмельницкой области

Сотрудниками группы реагирования патрульной полиции на водителя автомобиля составлен административный протокол по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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