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    ДТП в Хмельницкой области. Перевернулся Mercedes с коровами

    (обновлено: )41
    В полиции сообщили, что 53-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП сам водитель не пострадал.
    ДТП в Хмельницкой области
    Нацполиция Хмельницкой области

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области на трассе перевернулась фура, перевозившая коров.

    Об этом сообщает пресс-служба городской полиции. 

    "На автодороге вблизи города Дунаевцы произошло дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель не пострадал. Но поскольку грузовик перевозил крупный рогатый скот, то некоторые животные травмировались, некоторые погибли", — сообщает полиция.

    Нацполиция Хмельницкой области
    ДТП в Хмельницкой области

    Сотрудниками группы реагирования патрульной полиции на водителя автомобиля составлен административный протокол по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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    Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову

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