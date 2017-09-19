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    ДТП в Казахстане. Пять человек погибли из-за столкновения джипа с верблюдом

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    По информации департамента внутренних дел, Range Rover столкнулся с верблюдом и опрокинулсяь. На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен – РИА Новости Украина. В Алма-Атинской области Казахстана внедорожник Range Rover столкнулся с верблюдом, в результате ДТП скончались пять человек, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел (ДВД).

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    По информации полиции, авария произошла на участке автодороги "Западная Европа — Западный Китай" в ночь на вторник.

    "Автомашина Range Rover, управляемая 43-летней алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась. На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", — говорится в сообщении ДВД.

    По информации полиции, животное, владелец которого пока не установлен, погибло.

    В ДВД отметили, что строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге еще запрещено. По факту ДТП начато уголовное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

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