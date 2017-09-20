ДТП под Черновцами. На трассе столкнулись четыре авто

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КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. На Мамаевской трассе под Черновцами произошло ДТП при участии четырех автомобилей.

"В результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись четыре автомобиля. Информации о пострадавших пока нет. Также пока неизвестны причины ДТП. Движение по этому участку дороги затруднено", — сообщает Черновцы Таймс.

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.