"Эхо войны". Возле кафе в Черкасской области взорвали гранату

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в сторону припаркованных автомобилей гранату Ф-1 в селе Русская Поляна Черкасской области, сообщает первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в 21:25 возле кафе.

"Мужчина бросил в сторону припаркованных автомобилей гранату Ф-1, которая взорвалась. К счастью, люди не пострадали. В результате взрыва повреждены два автомобиля. Правонарушитель задержан", — пишет Аброськин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что "такое эхо войны на Востоке мы имеем, и это только небольшая часть того большого количества оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте у наших граждан".