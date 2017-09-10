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    "Эхо войны". Возле кафе в Черкасской области взорвали гранату

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (63)

    (обновлено: )8
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в сторону припаркованных автомобилей гранату Ф-1 в селе Русская Поляна Черкасской области, сообщает первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    По его словам, инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в 21:25 возле кафе.

    "Мужчина бросил в сторону припаркованных автомобилей гранату Ф-1, которая взорвалась. К счастью, люди не пострадали. В результате взрыва повреждены два автомобиля. Правонарушитель задержан", — пишет Аброськин на своей странице в Facebook.

    При этом он отметил, что "такое эхо войны на Востоке мы имеем, и это только небольшая часть того большого количества оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте у наших граждан".

    Вячеслав Аброськин/Facebook, 9 сентября 2017

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