Молодая украинская певица покончила с собой во Львовской области

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Буске Львовской области в среду, 6 сентября, скончалась молодая певица Марианна Грушицкая. Об этом сообщил депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

Смотрите также: Максакова собрала аншлаг в Киеве и получила подарок от Кравчука

По словам депутата, "она была талантливой вокалисткой, руководителем детского ансамбля "Цветы надежды", много лет выступала на районной и областной сцене".

Жукровский отметил, что в последнее время Грушицкая проводила много патриотических и благотворительных мероприятий.

В свою очередь, представитель ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что "в Буске 22-летняя жительница покончила жизнь самоубийством". Фамилию погибшей она не сообщила.

По ее словам, в полицию обратился житель Буского района, который сообщил, что нашел свою сестру на чердаке дома без признаков жизни.

"Предварительно — девушка покончила жизнь самоубийством через повешение. Признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщила Добровольская.

Смотрите также: В сети появился посмертный сингл Джорджа Майкла

По данному факту полиция проводит расследование. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее было официально подтверждено, что причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство.