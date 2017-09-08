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    Молодая украинская певица покончила с собой во Львовской области

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    В местной полиции сообщили, что "в Буске 22-летняя жительница покончила жизнь самоубийством", однако фамилию погибшей не уточняют. Депутат Львовского облсовета Петр Жукровский сообщил о гибели Марианны Грушницкой.
    Украинская певица Марианна Грушицкая
    Facebook Марианны Грушницкой

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Буске Львовской области в среду, 6 сентября, скончалась молодая певица Марианна Грушицкая. Об этом сообщил депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

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    По словам депутата, "она была талантливой вокалисткой, руководителем детского ансамбля "Цветы надежды", много лет выступала на районной и областной сцене".

    Жукровский отметил, что в последнее время Грушицкая проводила много патриотических и благотворительных мероприятий.

    В свою очередь, представитель ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что "в Буске 22-летняя жительница покончила жизнь самоубийством". Фамилию погибшей она не сообщила. 

    По ее словам, в полицию обратился житель Буского района, который сообщил, что нашел свою сестру на чердаке дома без признаков жизни.

    "Предварительно — девушка покончила жизнь самоубийством через повешение. Признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщила Добровольская.

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    По данному факту полиция проводит расследование. Открыто уголовное производство.

    Напомним, ранее было официально подтверждено, что причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство. 

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