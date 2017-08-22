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    Экс-военный покончил с собой в известном храме Тернопольской области

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    Как сообщил отец погибшего бывшего военного, мужчина имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков. Самоубийство произошло на территории Свято-Успенской лавры.
    Машины скорой помощи
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Бывший военный покончил с собой а территории Свято-Успенской лавры в Тернопольской области, сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник.

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    Страна.ua / YouTube
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    "Двадцать первого августа около шести часов утра в дежурную часть Кременецкого отдела полиции обратился 64-летний житель села Нестерварка Тульчинского района Винницкой области и сообщил, что на территории Свято-Успенской лавры покончил жизнь самоубийством его 38-летний сын", — говорится в сообщении.

    По словам отца, сына в храм он привез с надеждой, что он немного успокоится, ведь в последние годы бывший военный имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков.

    "Однако в ночь трагедии сын был беспокойный и около четырех часов утра вышел из комнаты отеля. Отец бросился за ним, но найти не смог. Впоследствии охранники лавры услышали крик со смотровой галереи, а через несколько минут во двор упало тело", — уточнили в полиции.

    Труп направлен в морг для проведения вскрытия. Уголовное производство начато по части первой статьи 115 УК.

    Напомним, а Николаеве девушка прыгнула с крыши недостроя после самоубийства парня.

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