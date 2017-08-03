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    Происшествия

    Под Харьковом подросток покончил с собой

    (обновлено: )145
    Сообщается, что 16-летний парень повесился, он только поступил в железнодорожный лицей, но был недоволен тем, как сложилась его жизнь.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой, он повесился на веревке, привязанной к металлической лестнице.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Тело своего родного брата по месту жительства в Люботине сегодня около 5:21 обнаружила 34-летняя сестра. Она сразу сообщила о трагедии в дежурную часть Люботинского отделения полиции. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа", – рассказали Vgorode в пресс-службе Нацполиции.

    Сообщается, что покойного опекала родная сестра. Он закончил общеобразовательную школу и поступил в железнодорожный лицей, однако был недоволен тем, как сложилась его жизнь.

    По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Ранее сообщалось, что в столице 19-летний молодой человек на первом свидании убил женщину.

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