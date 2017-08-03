Под Харьковом подросток покончил с собой

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой, он повесился на веревке, привязанной к металлической лестнице.

"Тело своего родного брата по месту жительства в Люботине сегодня около 5:21 обнаружила 34-летняя сестра. Она сразу сообщила о трагедии в дежурную часть Люботинского отделения полиции. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа", – рассказали Vgorode в пресс-службе Нацполиции.

Сообщается, что покойного опекала родная сестра. Он закончил общеобразовательную школу и поступил в железнодорожный лицей, однако был недоволен тем, как сложилась его жизнь.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в столице 19-летний молодой человек на первом свидании убил женщину.