КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя, пишет 0512.

0512 В Николаева девушка спрыгнула с крыши недостроя после самоубийства парня

Как сообщается, 25-ти летний парень совершил самоубийство в своем доме. После вести о смерти молодого человека, его девушка спрыгнула с крыши недостроенного дома. Падение с 9-го этажа стало для девушки смертельным.

На крыше здания полиция обнаружила личные вещи погибшей. По предварительным данным, это было самоубийство. Следов насильственной смерти полиция не обнаружила.

По словам свидетелей и соседей, семьи молодых людей благополучные, они имели нормальные отношения.

Тела умерших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.