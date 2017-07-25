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    В Николаева девушка спрыгнула с крыши недостроя после самоубийства парня

    (обновлено: )7502
    Как отмечается, после вести о смерти молодого человека, его девушка спрыгнула с крыши недостроенного дома. Падение с 9-го этажа стало для девушки смертельным.
    В Николаева девушка спрыгнула с крыши недостроя после самоубийства парня
    0512

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя, пишет 0512.

    0512
    В Николаева девушка спрыгнула с крыши недостроя после самоубийства парня

    Как сообщается, 25-ти летний парень  совершил самоубийство в своем доме. После вести о смерти молодого человека, его девушка спрыгнула с крыши недостроенного дома. Падение с 9-го этажа стало для девушки смертельным.

    На крыше здания полиция обнаружила личные вещи погибшей. По предварительным данным, это было самоубийство. Следов насильственной смерти полиция не обнаружила.

    По словам свидетелей и соседей, семьи молодых людей благополучные, они имели нормальные отношения.

    Тела умерших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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