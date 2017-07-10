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10.07.201713:49
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    Еще одно самоубийство: в Харькове женщина выпрыгнула из окна

    (обновлено: )25
    Предварительно правоохранители установили, что при жизни погибшая была душевно уязвимой человеком, что и могло стать причиной трагедии. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Харькове на улице Амосова 40-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

    По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что при жизни погибшая была душевно уязвимой человеком, что и могло стать причиной трагедии.

    Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

    Напомним, в Харькове 24-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки, причиной суицида стала неразделенная любовь.

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