Еще одно самоубийство: в Харькове женщина выпрыгнула из окна

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Харькове на улице Амосова 40-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что при жизни погибшая была душевно уязвимой человеком, что и могло стать причиной трагедии.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове 24-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки, причиной суицида стала неразделенная любовь.