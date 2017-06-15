В ГПУ сообщили подробности самоубийства организатора нападения на Черновол

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Самоубийство в Киевском СИЗО заключенного Олега Нетребко, который является свидетелем в деле о нападении в 2013 году на журналиста и активистку Евромайдна, а ныне народного депутата ("Народный фронт") Татьяну Черновол, зафиксировала видеокамера. Об этом сообщил руководитель управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Вячеслав Свирец.

По его словам, найденный повешенным заключенный был склонен к самоубийству. Он также опроверг заявление Черновол о том, что Нетребко довели до самоубийства.

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"Это мнение госпожи Черновол. Если бы к нему применялись неразрешенные методы следствия или давление, или побои, но никакие телесные повреждения на нем не обнаружены — ни при жизни, ни после смерти. Кроме странгуляционной борозды на шее, на нем ничего не обнаружено: ни следов борьбы, ни следов насилия", — сказал Свирец в комментарии УНИАН.

"Видео с камер наблюдения четко показывает, что двое сокамерников спят. Он один проснулся, походил, потом лег, потом снова встал, взял простыню подошел к двери санузла и в щель дверной петли завязал узел, а затем сделал петлю и покончил жизнь самоубийством", — добавил представитель ГПУ.

Скриншот espreso.tv Организатор нападения на Татьяну Черновол Олег Нетребко и другие подозреваемые

По его словам, сокамерники Нетребко проснулись через полчаса после его самоубийства. "Дежурный заглянул в смотровое окошко, позвал Нетребко, тот не отозвался. Тогда дежурный разбудил сокамерника, после этого в камеру вошли работники изолятора временного содержания, включили свет и увидели, что он висит на простыне", — сообщил подробности инцидента Свирец.

Он добавил, что в личном деле Нетребко есть примечание о том, что он "склонен к самоубийству". "Несколько дней назад его возили на психиатрическую экспертизу, это было 13 июня. И в его личном деле есть примечание: "склонен к самоубийству", — отметил Свирец.

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По данному факту начата служебная проверка в отношении сотрудников изолятора временного содержания.

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Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года Татьяну Черновол избили неизвестные на Бориспольской трассе. Она ехала в автомобиле, когда ее подрезала машина, из которой вышли несколько мужчин. Черновол жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.