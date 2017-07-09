В Харькове девушка выпрыгнула из окна многоэтажки

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Харькове 24-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки, причиной суицида стала неразделенная любовь, сообщает пресс-служба областной полиции.

Происшествие произошло около 11 часов на бульваре Каркача.

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"По словам очевидцев, потерпевшая сидела на подоконнике 5 этажа жилого дома, громко разговаривала по мобильному телефону, плакала и высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 24-летняя харьковчанка выпрыгнула из окна из-за неразделенной любви. От полученных травм женщина скончалась", — сообщили в полиции.

Нацполиция Харьковской области На месте суицида девушки в Харькове

Ранее сообщалось, что молодой парень покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Житомире. Самоубийство 18-летний парень совершил около 06:00.