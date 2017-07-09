наверх
09.07.201702:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове девушка выпрыгнула из окна многоэтажки

    2
    По информации полиции Харькова, 24-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки из-за неразделенной любви. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
    На месте суицида девушки в Харькове
    Нацполиция Харькова

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина.  В Харькове 24-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки, причиной суицида стала неразделенная любовь, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Происшествие произошло около 11 часов на бульваре Каркача.

    Читайте также: Экспертное мнение: страна погружается в экономический и политический кризис

    "По словам очевидцев, потерпевшая сидела на подоконнике 5 этажа жилого дома, громко разговаривала по мобильному телефону, плакала и высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 24-летняя харьковчанка выпрыгнула из окна из-за неразделенной любви. От полученных травм женщина скончалась", — сообщили в полиции.

    Нацполиция Харьковской области
    На месте суицида девушки в Харькове

    Ранее сообщалось, что молодой парень покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Житомире. Самоубийство 18-летний парень совершил около 06:00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Политический эксперт Сергей Быков
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора