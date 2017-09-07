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    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (20)

    (обновлено: )1309122
    По данным одного из телеканалов, между владельцами автомобилей с номерами европейских стран и правоохранителями начались столкновения, протестующие применили дымовые шашки.
    Дымовые шашки и столкновения под Верховной Радой, 7 сентября 2017
    Авто Евро Сила/Facebook

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Столкновения начались между правоохранителями и владельцами автомобилей с номерами европейских стран возле Верховной Рады.

    Протестующие применили дымовые шашки.

    Из-за чего начался конфликт, пока не известно, сообщает 112 Украина.

    Накануне в центре Киева началась акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания. В четверг протест под Радой продолжился.

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    По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

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