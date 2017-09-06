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    Экономика

    ГФС заявила о незаконных 63,9 тыс автомобилей на иностранных номерах

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    По данным службы, более 63,9 тысяч транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Pichi Chuang

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Украине незаконно находится 63,9 тысяч автомобилей на иностранных номерах, говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

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    Отмечается, что более 63,9 тысяч транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

    По данным ГФС, в 2015 году из ввезенных около 549,6 тыс. автомобилей (около 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 тыс. — временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тыс.

    В 2016 году — из ввезенных в Украину около 712,6 тыс. (124,1 тыс. — в режиме транзит, 588,4 тыс. — временного ввоза) не уехали 54,2 тыс. авто.

    Напомним, в среду под Радой в Киеве проходит акция за легализацию нерастаможенных авто.

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