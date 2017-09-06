Центр Киева парализовали пробки

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду с утра Киев парализовали 8-балльные пробки. По состоянию на 10:15 ситуация улучшилась не намного — до 7 баллов. Самая тяжелая ситуация в центре столицы, где в среду проходят протесты автомобилистов на еврономерах против огромных штрафов.

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Активисты заблокировали с раннего утра правительственный квартал: квадрат улиц Грушевского, Шелковичной, Институтской.

Также в направлении центра стоят бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченка, проспекте Победы, Набережное шоссе.