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    В Харькове произошла перестрелка, есть жертвы

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (33)

    (обновлено: )89660
    Сообщается, что перестрелка произошла в ночь на четверг на Пушкинской в "Авлабаре". По данным местных пабликов, в результате происшествия есть погибшие. Подробности ЧП уточняются.
    Перестрелка в Харькове
    "Типичный Харьков"

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла в ночь на четверг в Харькове в "Авлабаре" на Пушкинской, в результате инцидента есть погибшие, сообщается в местных пабликах.

    "Сегодня ночью, между 12 и 1 в Авлабаре на Пушкинской произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о погибших", — сообщается в паблике.

    "Типичный Харьков"
    Перестрелка в Харькове

    Подробности ЧП уточняются.

    Ранее сообщалось о стрельбе на улице Сумской в Харькове, в результате которой были ранены два человека. Также сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по прохожим.

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