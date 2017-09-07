В Харькове произошла перестрелка, есть жертвы

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла в ночь на четверг в Харькове в "Авлабаре" на Пушкинской, в результате инцидента есть погибшие, сообщается в местных пабликах.
"Сегодня ночью, между 12 и 1 в Авлабаре на Пушкинской произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о погибших", — сообщается в паблике.
Перестрелка в Харькове
Подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось о стрельбе на улице Сумской в Харькове, в результате которой были ранены два человека. Также сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по прохожим.
Читайте также: Шабовта: полиция бессильна против криминала