В Харькове произошла перестрелка, есть жертвы

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла в ночь на четверг в Харькове в "Авлабаре" на Пушкинской, в результате инцидента есть погибшие, сообщается в местных пабликах.

"Сегодня ночью, между 12 и 1 в Авлабаре на Пушкинской произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о погибших", — сообщается в паблике.

"Типичный Харьков" Перестрелка в Харькове

Подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось о стрельбе на улице Сумской в Харькове, в результате которой были ранены два человека. Также сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по прохожим.

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