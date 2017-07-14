наверх
14.07.201713:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Харькова произошла стрельба: двое ранены

    Тема:

    Рост криминала в Украине (301)

    (обновлено: )23010
    Причиной конфликта стала пристройка балкона жильцами дома. Владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством у соседей.
    В центре Харькова произошла стрельба
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В центре Харькова на улице Сумской в четверг вечером произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    В центре Харькова произошла стрельба
    В центре Харькова произошла стрельба

    По данным полиции, причиной конфликта стала пристройка балкона жильцами дома. Владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством у соседей. Из-за этого между ними уже неоднократно случались конфликты.

    Так, 13 июля ссора закончилась стрельбой. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с ранениями.

    По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

    Сейчас правоохранители устанавливают детали и обстоятельства конфликта.

    Ранее сообщалось, что в столице Украины мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. По данным полиции, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм офиса "Вестей" силовиками в ТРЦ Гулливер
    Борьба со свободой слова: обыски в "Вестях"
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"