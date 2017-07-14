В центре Харькова произошла стрельба: двое ранены

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В центре Харькова на улице Сумской в четверг вечером произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В центре Харькова произошла стрельба В центре Харькова произошла стрельба

По данным полиции, причиной конфликта стала пристройка балкона жильцами дома. Владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством у соседей. Из-за этого между ними уже неоднократно случались конфликты.

Так, 13 июля ссора закончилась стрельбой. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с ранениями.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Сейчас правоохранители устанавливают детали и обстоятельства конфликта.

Ранее сообщалось, что в столице Украины мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. По данным полиции, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет.