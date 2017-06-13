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    В Харькове мужчина открыл стрельбу по прохожим

    (обновлено: )20110
    Неизвестный заметил правоохранителей и сразу начал убегать, при этом выбросив пистолeт. Патрульные задержали беглеца. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.
    В Харькове произошла стрельба
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В Харькове в районе пересечения улиц Льва Ландау и улицы Ньютона вечером 12 июня произошла стрельба. Правоохранители задержали мужчину, который предположительно открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова. Вызов поступил правоохранителям около 20.00.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    В Харькове произошла стрельба

    На место прибыли несколько экипажей. Полицейские увидели мужчину, который по ориентировке был похож на вероятного злоумышленника. Неизвестный заметил правоохранителей и сразу начал убегать, при этом выбросив пистолeт. Патрульные задержали беглеца. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что перед этим между неизвестными возник конфликт, в результате которого был госпитализирован мужчина.

    Напомним, в конце июля 2016 года в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы девять человек погибли, 35 получили ранения и серьезные травмы.

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    Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, родившийся и проживший всю жизнь в Мюнхене. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии покончил с собой.

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