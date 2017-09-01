Хроника 31 августа: покушения на Порошенко, перестрелка в Харькове

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 31 августа, премьер Владимир Гройсман похвастался миллиардным товарооборотом с Евросоюзом, Украина призвала Польшу решить паспортный скандал по-добрососедски, а глава Киева Виталий Кличко уволил руководителя КГГА Владимира Бондаренко, который подозревается в подделке диплома. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вооруженный конфликт в Харькове

В четверг вечером, 31 августа, в Харькове напротив центрального входа на завод "Турбоатом" произошла перестрелка. По предварительной информации, в конфликте в районе дома №1 по улице Энергетической участвовали не менее 20 человек, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму. Во время стрельбы был тяжело ранен в грудь и ноги минимум один из участников конфликта. В Нацполиции говорят, что принадлежность участников конфликта к каким-либо движениям или организациям пока не установлена.

СБУ сообщила о двух покушениях на Порошенко

Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. Об этом, написал журналист Сергей Босак на своей странице в соцсети Facebook. "По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко", — сообщается в письме СБУ.

Стали известны итоги видеоконференции контактной группы

Киев в ходе видеоконференции контактной группы по Донбассу призвал к полному соблюдению "школьного перемирия" 1 сентября, сообщила в четверг Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы. Контактная группа по Донбассу провела в четверг переговоры в режиме видеоконференции в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

Читайте также: Донбасс и СМИ: как язык вражды уничтожает "единую страну"

Гройсман похвастался миллиардным товарооборотом с Евросоюзом

По данным премьер-министра Владимира Гройсмана, за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $9,4 млрд. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступает в полную силу 1 сентября, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Украина призвала Польшу решить паспортный скандал по-добрососедски

Глава украинского МИД Павел Климкин призвал министра иностранных дел Польши "в духе добрососедства" решить вопрос с размещением на страницах нового паспорта Польши изображения часовни-ротонды во Львове на территории Лычаковского кладбища, где захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны. Власти Польши намерены разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной городе Львов — в связи с этим МИД Украины ранее вручил послу Польши Яну Пекло ноту протеста.

Скандал с подделкой диплома: Кличко уволил главу КГГА

Городской глава Киева Виталий Кличко уволил руководителя Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко, который подозревается в подделке диплома. По его словам, Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевсовета, где он работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен переводом из аппарата Верховной Рады.

Зрелищная победа украинского боксера Хижняка на ЧМ в Германии

В Гамбурге (Германия) завершается чемпионат мира по боксу. Украина на нем была представлена сразу восемью боксерами, но до медальных поединков добрался лишь 22-летний Александр Хижняк. В четверг, 31 августа, украинец провел зрелищный трехраундовый бой с американцем Троем Ислеем, гарантировав себе "серебро" турнира. В финале 2 сентября Хижняк встретится с казахом Абильханом Аманкулом.

Обрушение дома в Мумбаи: погибли десятки людей

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском городе Мумбаи. Поисково-спасательная операция продолжается в пятницу, поскольку под завалами могут находиться еще до десяти человек. Точные причины происшествия неизвестны, но, по имеющимся данным, речь идет о здании, которое было построено 117 лет назад и еще в 2011 году было признано местными властями аварийным.

Читайте также: 20 лет после гибели. В мире не утихают споры о принцессе Диане

Идея праздновать День блога 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08). Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.