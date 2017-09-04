Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области, есть пострадавшие

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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Тридцатитрехлетний житель города Нетешин, управляя автомобилем Citroen Berlingo, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта. В это время там находилась 42-летняя местная жительница, которая ждала маршрутку", — говорится в сообщении.

Женщину с тяжелыми травмами спины и позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение Острожской центральной районной больницы.

ГУ Нацполиции в Ровенской области Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области

Водителя транспортного средства обследовали на предмет алкогольного опьянения: алкотестер показал 3,22 промилле.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее в СМИ появилась информация, что в Одесской области произошло ДТП при участии помощника народного депутата группы "Видродження" Виталия Барвиненко Ивана Бойчука, который находился в состоянии алкогольного опьянения.