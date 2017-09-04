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    Происшествия

    Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области, есть пострадавшие

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    Водитель Citroen Berlingo не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта, где находилась женщина.
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    Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области
    ГУ Нацполиции в Ровенской области

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Тридцатитрехлетний житель города Нетешин, управляя автомобилем Citroen Berlingo, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта. В это время там находилась 42-летняя местная жительница, которая ждала маршрутку", — говорится в сообщении.

    Женщину с тяжелыми травмами спины и позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение Острожской центральной районной больницы.

    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Пьяный водитель снес остановку в Ровенской области

    Водителя транспортного средства обследовали на предмет алкогольного опьянения: алкотестер показал 3,22 промилле.

    По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

    Ранее в СМИ появилась информация, что в Одесской области произошло ДТП при участии помощника народного депутата группы "Видродження" Виталия Барвиненко Ивана Бойчука, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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