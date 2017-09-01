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    На Харьковщине женщина, обороняясь, застрелила пьяного мужчину

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (13)

    (обновлено: )198
    По данным полиции, нетрезвый мужчина проник в дом женщины и потребовал алкоголя. Хозяйка дома шесть раз выстрелила в нападавшего из гладкоствольного ружья.
    Ружье. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Женщина застрелила пьяного мужчину, который проник в ее дом, в Харьковской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Максим Яли. Архивное фото
    Максим Яли/Facebook
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    "Тридцатидевятилетняя жительница Змиевского района нанесла пьяном неизвестному, который вечером ворвался в ее дом, смертельные огнестрельные ранения в голову. От полученных ранений мужчина скончался", — говорится в сообщении.

    Установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии через незапертую дверь проник в частный дом женщины. Он вел себя агрессивно и потребовал водки. Хозяйка находилась дома со своими малолетними детьми. "Она испугалась неизвестного, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону неизвестного. Ружье зарегистрировано на имя мужа женщины", — уточнили в полиции.

    Вещественные доказательства изъяты.

    Открыто уголовное производство по ст. 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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    Ранее депутаты Винницкого областного совета обратились к Верховной Раде с просьбой безотлагательно принять закон Украины об обороте гражданского оружия в стране. Также сообщалось, что в Черкасской области школьник застрелился из пневматического ружья.

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