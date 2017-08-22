В МВД подсчитали, сколько денег в бюджет "принесет" пьяное вождение

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Нацполиции отрапортовали, что за год на 40% уменьшилось количество ДТП с участием пьяных водителей после того, как были увеличены размеры штрафов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. При этом, первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий настаивает, чтобы патрульным позволили усилить контроль за нетрезвыми водителями.

Комментируя ситуацию, советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что увеличение штрафов за пьянство за рулем был правильным шагом как со стороны общества и Верховной Рады, так и правоохранительной системы.

"Этот аргумент действительно сработал. Кроме того, особое внимание правоохранители уделяют обстановке на дорогах: мы останавливаем автомобили, когда видим, что за рулем может быть человек, который ведет себя неадекватно, и у нас есть подозрения, что он может быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мы достаточно много собираем протоколов по 130-й статье, у нас с начала года — 50 тысяч протоколов, это означает, что в госбюджет поступит 0,5 млрд гривен. Это не радует, потому что задача правоохранителей — не собирать деньги на дорогах, но это подтверждает эффективность этого метода, за счет этих денег мы модернизируем дороги", — отметил Варченко.

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