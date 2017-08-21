В Луганской области на линии разграничения горит около 100 га леса

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул на территории Малиновского лесничества в Луганской области вблизи линии разграничения в Донбассе, площадь возгорания составляет около 100 гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 13.31 в службу спасения "101" поступила информация о возгорании леса в Малиновском лесничестве Станично-Луганского района, у линии разграничения… По предварительной информации, очаги пожара находятся в двух кварталах Малиновского лесничества, общая площадь пожара составляет около 100 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены шесть пожарных автоцистерн и 45 человек личного состава Госслужбы по ЧС, также работают четыре единицы техники и десять сотрудников лесничества, около 100 военных.

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