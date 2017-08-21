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    В Луганской области на линии разграничения горит около 100 га леса

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (191)

    (обновлено: )14201
    Пожар вспыхнул в Малиновском лесничестве Станично-Луганского района. К тушению пожара привлечены шесть пожарных автоцистерн и 45 человек личного состава Госслужбы по ЧС.
    Тушение пожара. Архивное фото
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул на территории Малиновского лесничества в Луганской области вблизи линии разграничения в Донбассе, площадь возгорания составляет около 100 гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "В 13.31 в службу спасения "101" поступила информация о возгорании леса в Малиновском лесничестве Станично-Луганского района, у линии разграничения… По предварительной информации, очаги пожара находятся в двух кварталах Малиновского лесничества, общая площадь пожара составляет около 100 гектаров", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к тушению пожара привлечены шесть пожарных автоцистерн и 45 человек личного состава Госслужбы по ЧС, также работают четыре единицы техники и десять сотрудников лесничества, около 100 военных.

    Напомним, в Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".

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