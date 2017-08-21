В Днепре горел аквапарк - СМИ

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".

Около 5:00 в аквапарке загорелись беседки. На место немедленно выехали спасатели ГСЧС в Днепропетровской области, сообщает Информатор.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте также работают сотрудники патрульной полиции и медики.

informator.dp.ua На месте пожара в аквапарке Днепра

Ранее сообщалось, что в Запорожье в Национальном заповеднике "Остров Хортица" горело около 2 га хвойного леса и травяного настила. Спасателям удалось ликвидировать пожар.