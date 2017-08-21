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    Происшествия

    В Днепре горел аквапарк - СМИ

    (обновлено: )82
    Сообщается, что возгорание произошло рано утром в понедельник. Огонь возник в беседках аквапарка. На месте также работают сотрудники патрульной полиции и медики.
    На месте пожара в аквапарке Днепра
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".

    Около 5:00 в аквапарке загорелись беседки. На место немедленно выехали спасатели ГСЧС в Днепропетровской области, сообщает Информатор.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте также работают сотрудники патрульной полиции и медики.

    informator.dp.ua
    На месте пожара в аквапарке Днепра

    Ранее сообщалось, что в Запорожье в Национальном заповеднике "Остров Хортица" горело около 2 га хвойного леса и травяного настила. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

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