В Херсонской области патрульное авто столкнулось со "скорой"

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Херсонской области столкнулись автомобиль патрульной полиции и карета скорой помощи, два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Скадовск накануне вечером.

По предварительной информации полиции, оба автомобиля двигались по ул. Гагарина в одном направлении: впереди — карета скорой помощи, а за ней — патрульный автомобиль полиции г. Днепр (патрульные находятся в командировке на время курортного сезона).

"По словам свидетелей, автомобиль службы "103" двигался без проблесковых маячков, а патрульная Toyota Prius, включив звуковой сигнал и маячки, начала опережение "скорой". На перекрестке с ул. Балтазаровской водитель скорой помощи начал осуществлять поворот налево, и автомобиль полиции осуществил с ним столкновение. В результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения. Патрульные полицейские не пострадали", — отмечается в сообщении.