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    В Херсонской области патрульное авто столкнулось со "скорой"

    (обновлено: )1310
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Херсонской области столкнулись автомобиль патрульной полиции и карета скорой помощи, два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Скадовск накануне вечером.

    По предварительной информации полиции, оба автомобиля двигались по ул. Гагарина в одном направлении: впереди — карета скорой помощи, а за ней — патрульный автомобиль полиции г. Днепр (патрульные находятся в командировке на время курортного сезона).

    "По словам свидетелей, автомобиль службы "103" двигался без проблесковых маячков, а патрульная Toyota Prius, включив звуковой сигнал и маячки, начала опережение "скорой". На перекрестке с ул. Балтазаровской водитель скорой помощи начал осуществлять поворот налево, и автомобиль полиции осуществил с ним столкновение. В результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения. Патрульные полицейские не пострадали", — отмечается в сообщении.

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