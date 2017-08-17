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    Происшествия

    В Одессе "мажор" сбил мотоциклистку и сбежал, забыв "корочку" СБУ

    (обновлено: )17610
    Водитель BMW на скорости сбил мотоциклистку. После этого он заехал на улицу Леваневского, где ударил три машины, а затем бросил автомобиль и сбежал в неизвестном направлении.
    В Одессе мажор сбил мотоциклистку и сбежал
    Думская.net

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.

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    ДТП с пострадавшими случилось 16 августа около 23:00 в районе 8-й станции Большого Фонтана, сообщает Думская.

    Как сообщили очевидцы происшествия, водитель BMW на скорости сбил мотоциклистку. После этого он заехал на улицу Леваневского, где ударил три машины, а затем бросил автомобиль и сбежал в неизвестном направлении.

    Пострадавшую с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. В салоне авто очевидцы обнаружили пакет документов, среди которых была "корочка", похожая на удостоверение сотрудника СБУ. Документ якобы выдан на имя майора Куксы Дмитрия Викторовича.

    Думская.net
    В Одессе "мажор" сбил мотоциклистку и сбежал

    Отмечается, что в Одессе зарегистрирован только один человек с таким именем — это сын учредителя одесской компании "Вивал Марин" Виктора Ивановича Куксы.

    Думская.net
    В Одессе "мажор" сбил мотоциклистку и сбежал

    Ранее сообщалось, что в Киеве водитель, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы, на проспекте Степана Бандеры — на повороте на ул. Иорданскую, напротив ТЦ "Плазма".

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